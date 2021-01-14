В Кении обнаружили 16 новых штаммов коронавируса

Ученые обнаружили на юго-востоке Кении 16 новых уникальных штаммов коронавируса SARS-CoV-2, сообщает издание The East African со ссылкой на Кенийский институт медицинских исследований.

В образцах, взятых с июня по октябрь, нашлось 16 мутаций инфекции. 12 из них остались в тех областях страны, где были обнаружены, а четыре оказались более заразными и распространились по Кении.

Исследователи отмечают, что эти разновидности болезни усложняют эпидемиологическую ситуацию в стране: они распространяются быстрее и их сложнее выявить у больного в начальной фазе.

По данным института Джонса Хопкинса, в Кении зафиксировано 98,4 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, умерших из-за него насчитывается более 1,7 тысячи.

13 января сообщалось, что ученые из американского штата Огайо обнаружили две новые мутации коронавируса, предположительно, возникшие в США.