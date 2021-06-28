Москвичи показали «апокалипсис» в городе

Жители Москвы и Московской области пожаловались в соцсетях на сложные погодные условия, показав на фотографиях и видео последствия сильного урагана с ливнем и шквальным ветром. Некоторые пользователи назвали ситуацию «апокалипсисом».

Аккаунт moscow_voice опубликовал ролик жительницы Щелково, которая сняла попадание молнии в трансформаторную подстанцию.

Фото опубликовано @moscow_voice

Блогер Алан Енилеев выложил ролик с «небольшим апокалипсисом»: мужчина показал, как автомобили передвигаются по затопленным дорогам города во время сильнейшего ливня.

Фото опубликовано @alan_enileev

По словам жительницы Подмосковья под ником CruelViolonist, у нее на улице ливень, град и ураганный ветер. Из-за этих погодных условий в ее доме выключили электричество, а мобильная связь временно оказалась недоступной.

«Это просто жесть. Мы плывем», — прокричала авторша видео, опубликованного на странице пользователя Андрея Алексанова в Instagram. На кадрах видно, как автомобиль с пассажирами внутри медленно движется по городу из-за сильного дождя.

Фото опубликовано @leksus

В ролике девушки Таши можно разглядеть, как несколько человек, включая курьера из сервиса доставки еды, передвигаются по затопленному двору города. Все они находятся по пояс в воде.

Фото опубликовано @taschkawien

Ранее МЧС России предупредило москвичей об ожидающихся в столице ливне, грозах, граде и ветре, местами с порывами до 23 метров в секунду. Позже ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал в интервью «Ленте.ру» причину прихода в Москву сильных ливневых дождей. Он сообщил, что виной тому стал холодный атмосферный фронт.