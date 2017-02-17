В Кремле открестились от якобы данного СМИ указания не хвалить Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал смехотворными сообщения о том, что российские государственные средства массовой информации получили распоряжение уделять меньше внимания фигуре президента США Дональда Трампа. Его слова в пятницу, 17 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это полная ерунда. Дело в том, что и каналы, и наши СМИ абсолютно самостоятельно определяют свою редакционную политику, и подобные утверждения — очередные fake news», — заявил Песков.

Он также добавил, что в Кремле не отслеживают пропорции, в которых освещается та или иная политическая фигура.

