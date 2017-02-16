Россия ответила на сообщения СМИ о планах наземной операции Пентагона в Сирии

Планы США по наземной операции в Сирии абсурдно комментировать по сообщениям СМИ от неназванных источников. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если я не ошибаюсь, опять эта информация носит сугубо обезличенный характер, поэтому я не стал бы ничего комментировать», — сказал Песков в ответ на просьбу разъяснить отношение Москвы к якобы готовящейся операции Пентагона, о которой сообщили CNN.

Представитель Кремля указал на то, что «информационное поле полно таких вот вбросов», поэтому сложно определить, где правда, а где вымысел. «В данном случае было бы абсурдным сейчас давать какие-то комментарии по таким серьезным темам на основе газетных сообщений», — подчеркнул он.

Песков не впервые отказывается комментировать сообщения СМИ со ссылками на анонимные источники. 15 февраля он призвал с осторожностью относиться к таким материалам.

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О том, что Министерство обороны США готовит наземную операцию для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

В настоящее время в Сирии действуют американские спецподразделения, основная задача которых — подготовка бойцов оппозиции, противостоящих ИГ. В сухопутной операции на территории САР участвуют преимущественно турецкие и иракские военные силы.