Свыше трети американцев назвали отношение Трампа к Путину слишком дружественным

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, что вопросы о скрытых контактах между российскими чиновниками и представителями его предвыборной кампании являются «охотой на ведьм». Однако с такой позицией хозяина Белого дома не согласны многие американцы, сообщает Politico.

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Почти половина граждан США — 38 процентов — считают отношение американского лидера к президенту России «слишком дружественным». Еще 29 процентов уверены, что это не так. Почти треть граждан Соединенных Штатов — 32 процента — вовсе отказались давать комментарии по этому вопросу. Таковы результаты опроса общественного мнения телеканала NBC News и газеты Wall Street Journal.

Отмечается также, что почти две трети демократов полагают, что хозяин Белого дома слишком дружелюбен по отношению к президенту США, в свою очередь с этим не согласны 52 процента республиканцев.

При этом, как пишет Politico, в целом отношения Вашингтона и Москвы не особо волнуют американских граждан.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию в США. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают.