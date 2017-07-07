Первое рукопожатие Путина и Трампа увековечили на видео

Видео: Bundesregierung / Facebook

На странице правительства Германии в Facebook появилось видео, на котором запечатлено первое рукопожатие президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Лидеры двух стран, прибывшие в Гамбург на саммит «Большой двадцатки», поприветствовали друг друга при встрече на полях форума.

Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, главы государств договорились, что «скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся». Незадолго до этого Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с мировыми лидерами, в том числе с Путиным.