Путин и Трамп пожали друг другу руки

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки при встрече на полях саммита «Большой двадцатки», который открылся в Гамбурге в пятницу, 7 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

Лидеры двух стран обменялись приветствиями и «сказали друг другу, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся», сказал пресс-секретарь российского лидера.

5 июля журналисты поинтересовались у представителя Кремля, готовится ли Владимир Путин к крепкому рукопожатию республиканца. «Вы поставили меня в тупик», — признался тогда Песков.