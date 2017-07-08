СМИ назвали места следующих саммитов «Большой двадцатки»

Саммит «Большой двадцатки» в следующем году пройдет в Аргентине, а в 2019-м — в Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK в субботу, 8 июля.

В итоговой декларации форума, которую, по данным телеканала, прочитает канцлер Германии Ангела Меркель в субботу во время пресс-конференции, будут указаны страны, где пройдет саммит в последующие годы. Так, саммит 2019 года впервые решено провести в Японии. В 2020-м мероприятие состоится в Саудовской Аравии.

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В этому году саммит стран «двадцатки» проходил в Гамбурге. Первый день мероприятия сопровождался акциями протеста антиглобалистов.

В ходе мероприятия президент России Владимир Путин впервые встретился с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, российский лидер провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.