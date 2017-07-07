Кремль оценил влияние беспорядков в Гамбурге на ход саммита G20

Акции антиглобалистов в Гамбурге не отражаются на общем фоне саммита «Большой двадцатки», который открылся в пятницу, 7 июля. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Никак не влияют», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Ранее в пятницу сообщалось, что в Гамбурге продолжаются демонстрации. В ходе ночных столкновений с митингующими пострадали более сотни полицейских. Накануне вечером, по оценкам правоохранительных органов, на улицах немецкого города протестовали около шести тысяч человек.

Столкновения антиглобалистов с полицией длятся уже несколько дней. 6 июля манифестанты объявили о начале акции «Адский пикник».

Для обеспечения безопасности лидеров стран «Большой двадцатки» в Гамбург со всей Германии были переброшены около 20 тысяч полицейских.