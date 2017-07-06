В Гамбурге началась акция антиглобалистов «Адский пикник»

В Гамбурге около трех тысяч антиглобалистов собрались на акцию «Адский пикник». Видео публикует Die Welt.

Манифестанты намерены провести марш к зданию конгресс-центра, в котором 7 июля откроется саммит лидеров стран G20. Сразу после появления сообщения о приземлении самолета президента США Дональда Трампа участники акции подняли плакат с надписью «Добро пожаловать в ад».

Полиция стянула к месту проведения акции значительные силы, включая водометы. По оценкам представителей правоохранительных органов, число протестующих против саммита «Большой двадцатки» может достичь 10 тысяч человек. В случае нарушения общественного порядка и провокаций правоохранители готовы применить силу.