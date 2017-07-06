По улицам Гамбурга прошли зомби-протестующие

По улицам Гамбурга прошла тысяча загримированных под зомби протестующих. Видео публикует BFMTV. Таким образом они выразили несогласие с проведением в городе саммита лидеров стран «Большой двадцатки», который пройдет 7-8 июля. Активисты из группы «1000 фигур», принявшие участие в шествии, хотели призвать горожан не оставаться пассивными во время проведения политических форумов такого рода.

Ранее 6 июля в немецком Гамбурге неизвестные подожгли элитные автомобили, выставленные в салоне Porsche. Полиция предполагает, что преступление совершили протестующие из-за открытия форума G20 антиглобалисты.