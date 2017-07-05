Немецкая полиция разогнала противников G20 водометами

Немецкая полиция применила водометы при разгоне ночного митинга противников саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщает Reuters.

В демонстрации участвовали около 500 молодых активистов радикальных левых организаций.

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По данным немецкой полиции, в Гамбурге сейчас находятся десятки тысяч человек, которые планируют в преддверии и во время саммита устроить массовые акции протеста. По оценке стражей порядка, около восьми тысяч из них настроены агрессивно и готовы к насильственным действиям. Чтобы противодействовать им, в город переброшены 20 тысяч полицейских.

Как сообщает Der Spiegel, к обеспечению безопасности саммита привлекли армию. Немецкие власти опасаются, что протестующие могут использовать дроны, чтобы отследить перемещения охранников и помешать встрече мировых лидеров. Чтобы избежать этого, в районе проведения встречи развернут армейский радар, отслеживающий малые цели.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7-8 июля.