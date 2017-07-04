В Германии задержали подозреваемого в планировании атаки на саммите G20

В Германии полиция задержала 30-летнего жителя города Росток (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания), подозреваемого в планировании преступлений во время саммита G20. Об этом сообщает The Local со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По данным издания, стражи порядка провели обыски в двух квартирах в Ростоке, а также в апартаментах в Хоэнфельде и гараже в городе Бад-Доберан, в ходе которых обнаружили большое количество оружия.

Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов нашли емкости, наполненные горючей жидкостью, химикаты, пиротехнику, метательные ножи, кастеты и бейсбольные биты.

Во время полицейской операции также был задержан 26-летний мужчина, которого впоследствии отпустили. Подозреваемый останется под стражей до 10 июля. Ему грозит обвинение в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

Как уточняет Bild, задержанный является членом леворадикальной группировки.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.