Трамп обсудил с Меркель саммит «Большой двадцатки»

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 3 июля, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили повестку саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.
Представитель Белого дома отметил, что Трамп и Меркель провели «обширные дискуссии», затронув, в том числе, темы торговых отношений и изменения климата.
Также Трамп обсудил повестку предстоящего саммита с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.
30 июня телефонные переговоры с Меркель провел президент России Владимир Путин. Они обсудили меню торжественного ужина на саммите «Большой двадцатки». Помимо G20, главы государств обсудили двустороннее сотрудничество, а также вопросы, связанные с Парижским соглашением об изменении климата.
Саммит «Большой двадцатки» состоится 7-8 июля в немецком Гамбурге.