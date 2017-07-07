В результате столкновений в Гамбурге пострадали 76 полицейских

В столкновениях с антиглобалистами в немецком Гамбурге, собравшимися на акцию «Адский пикник», пострадали 76 полицейских. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает РИА Новости.

«По последним данным, 76 полицейских ранены, один человек находится в больнице», — заявил сотрудник пресс-службы полиции городу агентства.

Материалы по теме Жизнь до Трампа Как проходили первые встречи Путина с американскими президентами Встречная тема Чего ждать от знакомства Путина с Трампом

Как указывают правоохранители Гамбурга, количество манифестантов на улицах города вечером 6 июля составляло до шести тысяч человек. Между участниками акции и полицейскими в течение дня происходили столкновения, демонстранты забрасывали стражей порядка бутылками, камнями, файерами и другими предметами, те в ответ применили водометы.

По данным немецкой полиции, в Гамбурге сейчас находятся десятки тысяч человек, которые планируют в преддверии и во время саммита устроить массовые акции протеста. По оценке стражей порядка, около восьми тысяч из них настроены агрессивно и готовы к насильственным действиям. Чтобы противодействовать им, в город переброшены 20 тысяч полицейских.

Как сообщает Der Spiegel, к обеспечению безопасности саммита привлекли армию. Немецкие власти опасаются, что протестующие могут использовать дроны, чтобы отследить перемещения охранников и помешать встрече мировых лидеров. Чтобы избежать этого, в районе проведения встречи развернут армейский радар, отслеживающий малые цели.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7-8 июля.