Во время «Адского пикника» в Гамбурге пострадали 111 полицейских

Свыше ста полицейских получили ранения в ходе ночных столкновений с антиглобалистами в Гамбурге, где в пятницу, 7 июля, стартует саммит лидеров стран G20. Об этом РИА Новости заявили в городской полиции.

«По последним данным, ранения получили 111 полицейских, информации о раненых среди демонстрантов нет», — сказала она.

При этом собеседник агентства не подтвердил информацию том, что в районе Альтона антиглобалисты попытались захватить полицейский участок. В том районе «была совершена попытка атаковать полицейский автомобиль», заверили в ведомстве.

В настоящее время в городе проходят три демонстрации.

Столкновения антиглобалистов с полицией Гамбурга длятся уже несколько дней. Минувшей ночью манифестанты объявили, что начинают акцию «Адский пикник», в рамках которой намеревались провести марш к зданию конгресс-центра, где позднее в пятницу откроется саммит лидеров стран G20. Полиция попыталась остановить шествие. Первоначально сообщалось, что в ночных столкновениях пострадали 76 полицейских.

По данным полиции, число антиглобалистов на улицах города вечером 6 июля составляло до шести тысяч человек. Они забрасывали стражей порядка бутылками, камнями, файерами и другими предметами, те в ответ применили водометы.

Для обеспечения безопасности лидеров стран G20 в Гамбург со всей страны были переброшены около 20 тысяч полицейских. При этом более 200 сотрудников берлинской полиции преждевременно были отправлены домой после устроенной ими вечеринки.

