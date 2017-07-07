Антиглобалисты в Гамбурге атаковали полицейский участок

Демонстранты в Гамбурге, где в пятницу, 7 июля, открывается саммит лидеров стран G20, напали на полицейский участок. Об этом сообщается в Twitter немецкой полиции.

Нападению подверглось отделение в районе Альтона. Стражи порядка просят граждан по возможности воздержаться от посещения этого района.

Ранее в этой же части города демонстранты подожгли несколько автомобилей.

Минувшей ночью в городе в столкновениях с антиглобалистами, собравшимися на акцию «Адский пикник», пострадали 76 полицейских. По данным полиции, количество манифестантов на улицах города вечером 6 июля составляло до шести тысяч человек. Между участниками акции и полицейскими в течение дня происходили столкновения, демонстранты забрасывали стражей порядка бутылками, камнями, файерами и другими предметами, те в ответ применили водометы.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

