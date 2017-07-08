Трамп оценил первый день саммита G20 и выложил фотоподборку

Президенту США Дональду Трампу понравился первый день саммита «Большой двадцатки», который проходит в Гамбурге 7-8 июля. Свои эмоции он описал в Twitter.

Хозяин Белого дома отметил: «Замечательный первый день с мировыми лидерами на саммите G20 здесь в Гамбурге, Германия. Жду с нетерпением второй день».

Трамп также опубликовал видео с кадрами его встреч с другими участниками мероприятия. Среди прочих, на снимках есть и президент России Владимир Путин.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась в Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки» 7 июля и продолжалась более двух часов. Позднее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что беседа президентов длилась дольше, чем планировалось, поскольку ни один из них не хотел заканчивать встречу.

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Даже первая леди США Мелания Трамп не смогла способствовать тому, чтобы переговоры завершились.

Лидеры двух стран пообщались на разные темы, включая Сирию и Украину, обсудили вопрос изъятия дипсобственности России в США, а также кибербезопасность.

По словам Тиллерсона, которые приводит ТАСС, «договоренности о следующей встрече президентов не было достигнуто».