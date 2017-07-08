Нескольких немецких журналистов лишили аккредитации на саммите G20

Журналисты нескольких немецких изданий лишились аккредитации на саммите «Большой двадцатки», который проходит в Гамбурге. Об этом в субботу, 8 июля, сообщает Deutschlandfunk.

По информации портала, решение было принято Федеральным управлением криминальной полиции «из соображений безопасности». Меры, в частности, затронули сотрудников Weser-Kurier и Junge Welt.

Как отмечает телеканал N-tv, ассоциация немецких журналистов выразила решительный протест в связи с действиями стражей порядка, отметив, что работники СМИ — не хулиганы.

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Двухдневный саммит «Большой двадцатки» открылся в Гамбурге 7 июля. Первый день мероприятия сопровождался ожесточенными акциями протеста, которые организовали антиглобалисты. Официально протестные мероприятия, продолжавшиеся с 6 по 7 июля, завершились, но многие демонстранты по-прежнему остаются на улицах.

В результате беспорядков, по последним данным, пострадали 197 полицейских, задержаны свыше 100 человек. Безопасность во время G20 обеспечивают порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

