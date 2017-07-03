ЕК задумала применить Третий энергопакет к подводной части «Северного потока-2»

Проект мандата, подготовленный Еврокомиссией (ЕК) для министров энергетики стран ЕС, содержит требование частично распространить положения Третьего энергопакета на подводную часть газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Как отмечается, распространить нормы Третьего энергопакета на подводную часть «Северного потока-2» могут из-за последних километров трубы с территории Германии. По документам этот участок считается подводным, однако таковым не является, поэтому, по мнению ряда стран ЕС, из-под норм законодательства выведен быть не может.

Издание также отмечает, что частичное применение норм этого документа подразумевает предоставление доступа к газопроводу третьей стороне. По словам источника, ей могут выступить другие российские компании.

Сообщается, что министры энергетики ЕС проект одобрили. При этом в документе не указано, как следует исполнять требование о доступе к газопроводу третьих лиц. По словам источника, например, независимые поставщики могут получить прямой доступ к трубопроводу или смогут продавать европейским потребителям газ на территории России.

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Как рассказал изданию представитель Минэнерго одной из стран ЕС, у этого документа есть противники. Так в поддержку мандата выступили Португалия и Восточная Европа, в том числе Польша и Венгрия. При этом возражения были у Германии и Франции.

Обсуждение документа продолжится в сентябре. Если страны ЕС не придут к единому мнению, мандат может быть утвержден путем голосования.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го.

Еврокомиссия стремится подвести функционирование газопровода под действие ряда правил Евросоюза, под которые он сейчас не попадает. Она утвердила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с Россией. Он должен быть утвержден странами Евросоюза.