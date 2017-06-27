Еврокомиссия получила письмо от шести компаний в поддержку «Северного потока-2»

Еврокомиссия (ЕК) получила письмо от шести операторов газотранспортных систем (ГТС) из Германии, Австрии и Чехии, в котором выражается поддержка проекту строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы ЕК.

«Я могу подтвердить, что письмо было получено. Как и со всеми письмами, адресованными в Еврокомиссию, мы ответим на него на соответствующем уровне», — заявил он.

По данным Bloomberg, письмо было адресовано главе ЕК Жан-Клоду Юнкеру. Подписи под ним поставили компании Gas Connect Austria, Fluxys Germany, ONTRAS (Германия), NET4Gas (Чехия), Gascade (Германия) и Gasunie Germany.

Как сообщает агентство, в своем обращении операторы ГТС выразили обеспокоенность по поводу запланированных переговоров о соглашении с Россией, касающемся основных принципов работы газопровода. Авторы письма отмечают, что «Северный поток-2» будет способствовать поддержанию конкуренции на европейском рынке газа и укрепит безопасность поставок. При этом переговоры вызовут существенные негативные эффекты.

Авторы обращения подчеркнули, что инвестирование в инфраструктуру газопровода на суше уже началось и любая отсрочка, связанная с потенциальными переговорами, может нанести существенный экономический ущерб компаниям и послужить фактором, удерживающим их от инвестиций в будущем.

Кроме того, по мнению компаний, перспективы юридической неопределенности для сторонников проектов по строительству трубопроводов в будущем возрастут, если отношение к проекту «Северный поток-2» будет отличаться от отношения к аналогичным проектам, например, в Средиземном море.

Днем ранее, 26 июня, стало известно, что министры энергетики стран Евросоюза не предоставили Еврокомиссии мандат на переговоры с Россией о создании специальной юридической базы по газопроводу «Северный поток-2». Страны ЕС намерены вернуться к обсуждению этого вопроса в сентябре, до этого момента переговоры продолжатся на рабочем уровне.

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Еврокомиссия (ЕК) стремится подвести функционирование газопровода под действие ряда правил Евросоюза. ЕК утвердила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с Россией. Этот мандат должен быть утвержден странами Евросоюза.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го.

На газовую магистраль не распространяются все правила внутреннего рынка ЕС, так как она не проходит по наземной части Евросоюза, но пройдет через море. Поэтому ЕК намерена достичь соглашения с Россией по ряду ключевых принципов, среди которых прозрачность функционирования, недискриминационные тарифы, доступ третьих сторон к возможности прокачки газа.