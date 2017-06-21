Партнеры «Газпрома» по «Северному потоку-2» проигнорировали угрозу новых санкций

Никто из партнеров «Газпрома» по «Северному потоку-2» не заявлял о выходе из проекта после сообщений о намерении США ужесточить санкции против России. Об этом в среду, 21 июня, заявил РИА Новости председатель совета директоров компании Виктор Зубков.
«Я думаю, что Европа в этом коммерческом проекте очень заинтересована. Крупнейшие компании подписали соглашение о финансировании, оно уже практически идет, деньги поступают, и делать какие-то шаги назад было бы абсолютно неправильно», — подчеркнул Зубков.
Он выразил уверенность, что здравый смысл восторжествует и проект состоится. Европа действительно должна стабильно получать по новому газопроводу 55 миллиардов кубометров топлива в год, отметил Зубков.
В середине июня сенат США одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций. В случае его утверждения конгрессом и президентом Дональдом Трампом, американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора.
Планы Вашингтона вызвали критику в Европе. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн в совместном заявлении отметили, что санкции создадут опасность для европейских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2». Речь идет о немецкой BASF и австрийской OMV.
В свою очередь французский МИД заявил, что США следует координировать свою политику в области антироссийских санкций с членами ЕС и странами, входящими в «Большую семерку».
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко убежден, что США заинтересованы в введении подобных ограничений. «Для Европы ["Северный поток-2"] очень важен, тем более для ряда европейских стран: они имеют с этого выгоды, преференции. Для США, наоборот, выгодно ввести санкции. Нужно понимать, что существует конфликт не только между Украиной и Россией, но и между США и Европой, точнее, Евросоюзом. С точки зрения политики, администрации Трампа выгодно ввести санкции, чтобы создать проблемы для экономики Германии, Австрии и так далее. Европейским компаниям надо, наоборот, принять контрмеры», — заявил эксперт в интервью Национальной службе новостей (НСН).