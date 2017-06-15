Европейские инвесторы уже перечислили средства на строительство газопровода «Северный поток — 2». С таким заявлением на конференции Российского газового общества, посвященной энергодиалогу Россия — ЕС, выступил зампред «Газпрома» Александр Медведев. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает ТАСС.

«Все средства, как запланировано, пришли на счета Nord Stream 2 AG», — подчеркнул Медведев. Комментируя намерение Брюсселя провести специальные переговоры по строительству газопровода по дну Балтийского моря, он напомнил, что этот проект полностью отвечает требованиям европейского законодательства, поскольку реализует по нормам, которые были выполнены в «Северном потоке — 1».

11 июня замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович сообщил, что мандат на ведение переговоров с Москвой по вопросу о строительстве второй ветки газопровода «Северный поток» получен.

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В апреле 2017 года компания-оператор проекта по расширению газопровода «Северный поток» (Nord Stream 2 AG, базируется в Швейцарии, принадлежит «Газпрому») подписала соглашения с пятью европейскими предприятиями. Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall взяли на себя обязательство предоставить долгосрочное финансирование в объеме половины общей стоимости проекта.

Вклад каждого инвестора составит до 950 миллионов евро. При этом единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG останется «Газпром»,

Магистральный газопровод «Северный поток — 2» — перспективный проект расширения газопровода «Северный поток», проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию.

«Северный поток — 1» был открыт в апреле 2010 года, первую нитку газопровода запустили в коммерческую эксплуатацию в ноябре 2011-го, а вторую — весной 2012-го. На данный момент газопровод загружен более чем на 80 процентов в среднем по году (и примерно на 90 процентов в зимнее время).

Пропускная способность обеих ниток нового газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год (как и у «Северного потока»). Стоимость постройки — до 10 миллиардов евро. Завершение строительства планируется в 2019 году.