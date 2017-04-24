Европейские инвесторы оплатят половину стоимости «Северного потока-2»

Компания Nord Stream 2 AG подписала с пятью европейскими предприятиями соглашения о финансировании проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает Rambler News Service.

Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall взяли на себя обязательство предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50 процентов от общей стоимости проекта, которая на данный момент оценивается в 9,5 миллиарда евро. Таким образом, вклад каждого инвестора составит до 950 миллионов евро. При этом единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG останется «Газпром», сообщили в российском газовом холдинге.

12 апреля председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Петер Рамзауэр на встрече с российскими депутатами заявил, что парламент ФРГ поддерживает проект «Северный поток-2» и считает, что строительство морской части газопровода не должно подчиняться законодательству ЕС.

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Соглашение акционеров «Северного потока-2» о строительстве третьей и четвертой ниток газопровода было подписано в начале сентября прошлого года «Газпромом», E.ON, Shell, BASF/Wintershall, OMV и Engie.

В конце марта 2017 года стало известно, что Евросоюз решил отказаться от попыток помешать строительству трубопровода «Северный поток-2. Также появилась информация о том, что Еврокомиссия направила членам ЕС документ, в котором предложила обсудить проект строительства газопровода в правовом поле и начать переговоры по согласованию работ.

Главным препятствием на пути строительства газопровода остается Варшава. Польский антимонопольный регулятор UOKiK несколько раз откладывал рассмотрение ходатайства о выдаче разрешения на создание совместного предприятия Nord Stream 2 AG.

«Северный поток -2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей газа. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.

