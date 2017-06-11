Еврокомиссия начнет переговоры с Россией о второй ветке «Северного потока»

Еврокомиссия одобрила мандат на ведение переговоров с Москвой по вопросу о строительстве второй ветки газопровода «Северный поток». Об этом, как передает ТАСС, заявил замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович на министерской конференции по устойчивому развитию энергетики в казахстанской Астане.

«Это совсем свежие новости: комиссия одобрила мандат, и сегодня мы должны представить его странам-участницам. У нас есть право не только участвовать в дебатах, но и предлагать добавки в текст. Я поддерживаю позицию министра [энергетики России Александра] Новака о том, что им нужно внимательно изучить мандат, надеюсь, мы и дальше будем обсуждать этот вопрос — наверное уже в сентябре», — рассказал он.

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Новак в свою очередь отметил, что у себя в министерстве они пока не видели этот документ, и должны будут его тщательно изучить. «Наша позиция заключается в том, что строительство этого инфраструктурного проекта осуществляется коммерческими компаниями. Это коммерческий проект», — добавил он.

В апреле 2017 года компания-оператор проекта по расширению газопровода «Северный поток» (Nord Stream 2 AG, базируется в Швейцарии, принадлежит «Газпрому») подписала соглашения с пятью европейскими предприятиями. Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall взяли на себя обязательство предоставить долгосрочное финансирование в объеме половины общей стоимости проекта.

Магистральный газопровод «Северный поток — 2» — перспективный проект расширения газопровода «Северный поток», проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию. «Северный поток» открыт в апреле 2010 года, первая нитка запущена в коммерческую эксплуатацию в ноябре 2011 года, вторая — весной 2012-го. На данный момент газопровод загружен уже более чем на 80 процентов в среднем по году (и примерно на 90 процентов в зимнее время).

Пропускная способность обоих ниток нового газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год (как и у «Северного потока»). Стоимость постройки — до 10 миллиардов евро. Завершение строительства обеих ниток отнесено к 2019 году.