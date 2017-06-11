Бизнес
 

Еврокомиссия начнет переговоры с Россией о второй ветке «Северного потока»

Перейти в «Мою Ленту»
Президент России Дмитрий Медведев на церемонии открытия «Северного потока», апрель 2010 года.
Президент России Дмитрий Медведев на церемонии открытия «Северного потока», апрель 2010 года.

Еврокомиссия одобрила мандат на ведение переговоров с Москвой по вопросу о строительстве второй ветки газопровода «Северный поток». Об этом, как передает ТАСС, заявил замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович на министерской конференции по устойчивому развитию энергетики в казахстанской Астане.

«Это совсем свежие новости: комиссия одобрила мандат, и сегодня мы должны представить его странам-участницам. У нас есть право не только участвовать в дебатах, но и предлагать добавки в текст. Я поддерживаю позицию министра [энергетики России Александра] Новака о том, что им нужно внимательно изучить мандат, надеюсь, мы и дальше будем обсуждать этот вопрос — наверное уже в сентябре», — рассказал он.

Новак в свою очередь отметил, что у себя в министерстве они пока не видели этот документ, и должны будут его тщательно изучить. «Наша позиция заключается в том, что строительство этого инфраструктурного проекта осуществляется коммерческими компаниями. Это коммерческий проект», — добавил он.

В апреле 2017 года компания-оператор проекта по расширению газопровода «Северный поток» (Nord Stream 2 AG, базируется в Швейцарии, принадлежит «Газпрому») подписала соглашения с пятью европейскими предприятиями. Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall взяли на себя обязательство предоставить долгосрочное финансирование в объеме половины общей стоимости проекта.

Магистральный газопровод «Северный поток — 2» — перспективный проект расширения газопровода «Северный поток», проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию. «Северный поток» открыт в апреле 2010 года, первая нитка запущена в коммерческую эксплуатацию в ноябре 2011 года, вторая — весной 2012-го. На данный момент газопровод загружен уже более чем на 80 процентов в среднем по году (и примерно на 90 процентов в зимнее время).

Пропускная способность обоих ниток нового газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год (как и у «Северного потока»). Стоимость постройки — до 10 миллиардов евро. Завершение строительства обеих ниток отнесено к 2019 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Гройсман рассказал о мерах для блокировки «Северного потока-2»
Европейские инвесторы оплатят половину стоимости «Северного потока-2»
Бундестаг заявил о поддержке проекта «Северный поток-2»
Евросоюз решил отказаться от попыток помешать «Северному потоку-2»
Глава МИД Германии увязал «Северный поток-2» с транзитом газа через Украину
Последние новости
СМИ узнали о предсмертной записке кратовского стрелка
Июнь в Москве потеплел на 2,5 градуса за 136 лет  
Кадыров прокомментировал заявление Госдепа по чеченским силовикам
Вратарь «Халла» понадеялся на приход в клуб российских игроков вслед за Слуцким
Брат топ-менеджера «Роснано» Горькова объявлен в розыск
Захарова призвала Запад открыть глаза на Крым
Еврокомиссия начнет переговоры с Россией о второй ветке «Северного потока»
Другие материалы рубрики
Бизнес11:37 9 июня

РЖД едет в Мумбаи

Монополия вынашивает планы экспансии за рубеж
10:48 2 июня

Сечин предупредил о неустойчивости нефтяного рынка

20:23 9 июня

«Новатэк» получит лицензию на разработку Гыданского месторождения

09:37 2 июня

Шувалов подтвердил высокую готовность приватизации «Совкомфлота»

Бизнес10:05 9 июня

Для маленьких и покрупнее

Где предприниматель найдет и совет, и поддержку
10:0310 июня

«Аэрофлот» в честь Дня России проведет конкурс для пассажиров

16:52 9 июня

Суд снял арест c российского имущества в Бельгии

12:51 2 июня

Одобрены первые заявки на кредиты для получателей дальневосточного гектара

Бизнес10:37 9 июня

Продавай российское

Как государство поддерживает отечественные компании-экспортеры
13:11 9 июня

«Аэрофлот» вошел в Топ-20 авиакомпаний мира по пассажиропотоку

15:32 9 июня

L'Oreal решила продать The Body Shop за миллиард евро

16:20 2 июня

Siemens поможет «КамАЗу» в разработке электромобилей

Россия
«Смотрите, дуры, раньше без вас обходились!»
Андрей Кураев о роли женщины в церкви, новом Моисее и хлебных местах
Комсомол ответил «есть»
Почему функционеры ВЛКСМ стали преуспевающими бизнесменами
«На каждой остановке выгружали трупы»
Портреты и воспоминания калмыков, переживших геноцид
Полиция предупредила о возможных провокациях на митинге оппозиции в Москве
Митрополит Иларион выразил сожаление по поводу падающих доходов россиян
Читинский подросток арестован после отравления «Бешеной пчелкой» с наркотиками
МЧС экстренно предупредило москвичей о грозе с дождем
Все материалы
Мир
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
Социалист против холодильника
Самонадеянность Терезы Мэй стоила ее партии победы
Федор Лукьянов«Общение с Трампом произвело на Меркель сильное впечатление»
Федор Лукьянов о том, полезен ли России разлад в отношениях Европы и США
На выставке в Вильнюсе умер россиянин
Британские министры призвали Джонсона занять пост премьера страны
Сына Каддафи освободили из плена
Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Динабургская крепостьКрепость духа
История славы и упадка знаменитой Динабургской крепости в Даугавпилсе
Порошенко начал считать часы до отмены визового режима с ЕС
Украина получила пять миллионов евро на решение гендерных вопросов
Активист Майдана рассказал о стрельбе по людям со стороны противников Януковича
Порошенко пообещал украинцам возвращение в СССР только в песнях The Beatles
Парубий понадеялся на скорейшее принятие решения по визовому режиму с Россией
Эксперт объяснил причины отмены «социального рая» в Туркменистане
Все материалы
Финансы
Свеклосахарное производство, XIX векСладкий капитал
Как в Российской империи сколачивали миллионы из сахара
Валютные ипотечники поблагодарили АИЖК за программу помощи
Сбербанк восстановил работу систем оплаты после сбоя
За пять месяцев из России утекли 22 миллиарда долларов
В ЦБ рассказали о падении ипотечных ставок до исторического минимума
Набиуллина предостерегла от легкомысленного отношения к инфляции
Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ
Все материалы
Бизнес
РЖД едет в Мумбаи
Монополия вынашивает планы экспансии за рубеж
Для маленьких и покрупнее
Где предприниматель найдет и совет, и поддержку
Продавай российское
Как государство поддерживает отечественные компании-экспортеры
«Новатэк» получит лицензию на разработку Гыданского месторождения
«Аэрофлот» в честь Дня России проведет конкурс для пассажиров
Суд снял арест c российского имущества в Бельгии
«Аэрофлот» вошел в Топ-20 авиакомпаний мира по пассажиропотоку
Все материалы
Силовые структуры
Пострелял и в кусты
Как кратовский убийца несколько часов держал в напряжении целый поселок
Закон — «Сайга»
Почему массовые убийцы предпочитают оружие, скопированное с боевого
Помощник водолаза
Как создавался подводный робот для флота
Топ-менеджера «Роснано» отправили в СИЗО
Брат топ-менеджера «Роснано» Горькова объявлен в розыск
Установлено оружие кратовского стрелка
Топ-менеджер «Роснано» отверг предъявленные обвинения
Все материалы
Наука и техника
Без вариантов
Почему успешные взрослые люди начинают играть в видеоигры
Цветная революция
Раскрыто происхождение негров и азиатов
Штучный товар
Лучшие работы видеоигровых художников
Засмотревшаяся в телефон американская пенсионерка провалилась в люк
Представлена новая игра от Bioware
Создавшую роботов-собак Boston Dynamics продали японцам
Российского астрофизика наградят за предсказания
Все материалы
Спорт
Карина Сулейманова«Девочки больше всего боялись интеллектуального конкурса»
Мисс ФНЛ о завоевании титула, «Шиннике», соцсетях и популярности
Российский пилот Indycar попал в аварию с участием девяти машин
Немецкий телеканал ARD обвинил Роберто Карлоса в употреблении допинга
Нокаутировавшего соперника исподтишка кикбоксера избили болельщики
СМИ сообщили о рождении у Роналду двойни от суррогатной матери
Гинер предсказал охоту «Барселоны» и «Реала» за Слуцким
Шарапова пропустит Уимблдон из-за травмы
Все материалы
Культура
Щука-любовь
«Кинотавр»-2017: «Блокбастер» без режиссера и Россия в «Проруби»
Увековеченное
История фотографии от XIX столетия до Родченко и хроники Августовского путча
Без рабства нет свободы
Как перестать надеяться на закон и разум окружающих
Путин в интервью Стоуну рассказал о своих внуках
Екатерина Толстая«Не просто классик с бородой»
Екатерина Толстая об актуальности идей автора «Анны Карениной»
Эдуард Лимонов стал персоной нон грата в Азербайджане
Вышел посмертный альбом Чака Берри
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я выбью тебе зубы и сверну шею!»
Как борцы с рептилоидами дают советы президенту США
CNN уволил назвавшего Трампа «куском дерьма» ведущего
Apple удалила мобильную игру с фашистским лягушонком Пепе
История голодного мальчика из детского дома растрогала пользователей сети
Первый канал покажет фильм «Интервью с Путиным»
Профессиональные инвесторы раскроют секреты эффективных сделок
Уставшие от «лживых СМИ» британцы начали массово сжигать газеты
Все материалы
Ценности
«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»
Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
«Мы пришли с миром от имени всего человечества»
Нил Армстронг — человек, первым ступивший на Луну
Lamborghini внедрила новые технологии
Питер Линдберг снял для Ermanno Scervino историю любви в Париже
Ecco создал обувь для «походки Будды»
Гоша Рубчинский представил линию одежды для марки Burberry
Hermes отметил 150-летие Канады платком с бобром
Все материалы
Путешествия
GuatemalaВ стране индейцев, шаманов и бандитов
Корреспондент «Ленты.ру» побывал в Гватемале — самой опасной стране Америки
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Бразильская туристка пристала на улице к президенту Болгарии
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Собака изуродовала лицо пассажиру на борту самолета в США
Агрессивный пассажир довел до слез сотрудницу авиакомпании
Все материалы
Из жизни
Мне бы твои проблемы
Самые нелепые жалобы людей на жизнь
Остаться реставеком
Как живется самой многочисленной группе современных рабов
Изабель Лагаси и Мелина РобержДевушки, море и чемодан кокаина
Как модели и королевы красоты становятся наркокурьерами
Американец пожаловался на потерявшую прах его матери почту
Американским школьникам пообещали деньги за проведенное без гаджетов лето
Право пообедать с миллиардером Баффеттом продано за 2,6 миллиона долларов
Пятилетняя внучка Трампа рассказала о желании стать морским пехотинцем
Все материалы
История культовых тюнинг-ателье: Nismo
Когда нужно построить Nissan для побед или быстрый GT-R, обращаются к ним
Топ-25 автомобилей России
Список самых популярных машин в мае 2017 года
Самый семейный универсал
Месяц с универсалом Skoda Superb: часть первая, знакомство
«Пятерка» BMW, предсказавшая будущее
Забытые концепт-кары: BMW 528 GT Coupe
Самыми злостными нарушителями правил парковки стали Ford и BMW
Проезд по трассе М11 станет бесплатным для красных машин
«Теслы» научились развлекать пассажиров комедийными скетчами
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы