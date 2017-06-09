Гройсман рассказал о попытках Украины блокировать «Северный поток-2»

Украина предпринимает всесторонние меры для того, чтобы не допустить строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман, передает РИА Новости.

«Хочу вас заверить, что все политические, а также юридические меры принимаются Украиной для защиты национальных интересов, в том числе координация наших усилий с другими международными партнерами для недопущения строительства этого политического проекта», — сказал он в Верховной Раде во время «часа вопросов правительству».

Чиновник добавил, что расширение трубопровода «несет угрозу национальной безопасности не только Украины, но и других государств».

В апреле 2017 года компания-оператор проекта по расширению газопровода «Северный поток» — Nord Stream 2 AG — подписала с пятью европейскими предприятиями соглашения о финансировании. Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall взяли на себя обязательство предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50 процентов от общей стоимости проекта, которая на данный момент оценивается в 9,5 миллиарда евро.

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Ряд восточноевропейских стран выступали против «Северного потока-2», но в конце марта 2017 года стало известно, что Евросоюз отказался от попыток помешать строительству трубопровода.

Соглашение акционеров «Северного потока-2» о строительстве третьей и четвертой ниток газопровода было подписано в начале сентября прошлого года «Газпромом», E.ON, Shell, BASF/Wintershall, OMV и Engie.

«Северный поток -2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей газа. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.

