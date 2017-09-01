Порошенко пообещал ввести биометрический контроль для иностранцев

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время введет в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о биометрическом контроле для въезжающих в страну иностранцев. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает РИА Новости.

Новый порядок пересечения границы будет установлен с 2018 года. «Согласно решению СНБО, которое на днях будет обнародовано, система фиксации биометрических данных в пунктах пропуска через государственную границу, которая должна заработать с 1 января 2018 года, даст полноценно заработать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства», — отметил Порошенко.

В конце августа сообщалось, что Киев примет меры, предусмотренные июльским решением СНБО. Согласно данному документу, с 1 января 2018-го будет введен биометрический контроль для граждан России на границе, а также электронная регистрация и учет россиян, проживающих на Украине.