Посетившие Крым немецкие депутаты пообещали вернуться на полуостров

Делегация депутатов региональных парламентов от партии «Альтернатива для Германии», побывавшая в Крыму, после возвращения в ФРГ расскажет о своей поездке в региональных парламентах и в бундестаге. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям, глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрий Гемпель.

«Мы проводили немецкую делегацию. Они говорили, что улетают из Крыма с чувством сожаления, так как хотели бы еще побывать здесь. Когда я с ними разговаривал, они сказали, что будут докладывать о своей поездке в Крым у себя в земельных парламентах на своих фракциях, а также на фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге. Они сделали очень много фото- и видеоматериалов. Кое-что мы им передадим еще, чтобы они могли в том числе визуально показать, что собой представляет Крым», — сообщил Гемпель.

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«Мы оговорили следующую делегацию, которая приедет от этой партии. Представители делегации заверили, что приедут в Крым более серьезным составом. Они рассчитывают, что в составе новой делегации уже будут депутаты бундестага. Политики и бизнесмены, которые являются членами партии "Альтернатива для Германии", уже выразили желание участвовать в Ялтинском международном экономическом форуме», — подчеркнул он.

Делегация девяти депутатов трех региональных парламентов Германии — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии — находилась в Крыму с 3 по 9 февраля. 5 февраля прокуратура Автономной Республики Крым (входит в состав Генеральной прокуратуры Украины) возбудила в отношении немецких парламентариев уголовное дело о нарушении порядка въезда на оккупированную территорию страны. В Берлине депутатов наказывать не стали, поскольку их визит считается частной поездкой.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать эти результаты и называет полуостров оккупированной территорией. Референдум также не признали страны Запада.

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