Украина объявила России речную блокаду

Министерство инфраструктуры Украины выступило с предложением закрыть для российских судов вход во внутренние воды страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда», — сказал замминистра Юрий Лавренюк.

Он подчеркнул, что министерство намерено обратиться в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с требованием запретить российским судам пользоваться внутренними водными путями Украины из-за «высокого уровня террористической угрозы».

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Кроме того, по словам Лавренюка, Мининфраструктуры уже передало украинскому МИД материалы о несанкционированных заходах в порты Крыма для дальнейшего их приобщения к международному иску. «Нам необходимо максимально усилить меры по выявлению несанкционированных судозаходов в закрытые порты Крыма и привлечению к ответственности. Министерство инфраструктуры проведет анализ судов-нарушителей (...) с последующим принятием мер в отношении таких нарушителей», — заявил чиновник.

25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под флагом России с 10 членами экипажа на борту. Судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией. Команда провела на судне с гниющей рыбой более 10 дней. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану.

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