Украина признала невозможность вернуть Крым

Сегодня Украина не в состоянии вернуть Крым. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, Киев сейчас вынужден ограничиваться дипломатическим демаршами и политическими заявлениями. При этом Тука считает, что Донбасс и Крым в долгосрочной перспективе вернутся в состав Украины, а Россия «понесет ответственность за свои действия».

Чиновник сообщил, что его ведомство собирает свидетельства незаконной добычи ресурсов на территории Крыма.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.

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