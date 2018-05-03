Бывший СССР
 
Последние новости
Версию о птице в двигателе упавшего в Сирии Су-30 поставили под сомнение
Кейт Бланшетт назвала себя жертвой сексуальных домогательств Вайнштейна
Боец ММА показательно удушила американского военного
Московских водителей попросили на время забыть об автомобилях  
Американец спас гремучую змею от смерти и умер от ее укуса
Драки туристов с кенгуру встревожили австралийские власти
Пьяная уборщица взяла в плен намусоривших подростков
Названы сроки появления бессмертного человека
Девушки оденутся в «голые» джинсы
Новости партнеров

Россия начала жестко досматривать следующие на Украину суда

Перейти в «Мою Ленту»

Российские пограничники начали проводить жесткую политику по задержанию и досмотру гражданских судов, следующих на Украину. Об этом в четверг, 3 мая, заявили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается в сообщении ведомства, с 30 апреля представители российской погранслужбы ежедневно останавливают для досмотра и идентификации членов команды невоенные суда, которые направляются в Мариупольский морской порт. «Отметим, что никаких замечаний при этом не следует», — уточнили в пресс-службе.

Так, по данным Госпогранслужбы Украины, 30 апреля в Керченском проливе пограничный сторожевой корабль ФСБ России остановил для досмотра теплоход, следовавший из греческого Чиоса в украинский Мариуполь. Позже в тот же день был остановлен теплоход, направлявшийся в Мариуполь из израильского Ашдода.

Как подчеркнули в ведомстве, некоторые суда досматриваются по несколько раз. В частности, трем проверкам подвергся теплоход, следовавший под флагом Мальты из Италии на Украину.

23 апреля Министерство инфраструктуры Украины предложило закрыть для российских судов вход во внутренние воды страны из-за «высокого уровня террористической угрозы». Позже данную инициативу поддержали в украинском кабмине. Там также пояснили, что запрет будет касаться судов-нарушителей под флагом любого другого государства, которое «пренебрегает украинскими законами и международным правом и заходит в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма и Севастополя».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российских моряков запугали украинскими пиратами
Украина взялась за российские корабли
Украина объявила России речную блокаду
Другие материалы рубрики
Бывший СССР14:29 2 мая

«Они хотят кинуть народ»

Лидера протеста не пустили во власть. Армения замерла во всеобщей забастовке
05:39Сегодня

Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов

16:55 2 мая

Протестующие заняли мэрию армянского города близ российской военной базы

14:55 2 мая

В Армении сорвали работу парламента

Бывший СССР00:0130 апреля
Американская бронемашина M-ATV в транспортном самолете

Приятные партнеры

У нового президента Узбекистана старые друзья: армия США и ее броневики
18:3530 апреля

Порошенко объяснил необходимость АТО в Донбассе

23:30 2 мая

В Белоруссии разоблачили «серьезного агента» иностранной разведки

08:49 2 мая

Киев перечислил варианты решения конфликта в Донбассе

Бывший СССР00:28 3 апреля

Батькины нацисты

Белорусские правые зачищают страну от России. Лукашенко не против
18:46 2 мая

Лидеру армянской оппозиции открыли путь к власти

20:56 1 мая

Лидер армянской оппозиции объявил транспортную блокаду

13:5029 апреля

Порошенко вспомнил о победе украинского движения в Крыму после революции

Россия
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»
Советскому человеку промыли мозги. Что с этим делать — непонятно
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
«Это не про секс и не про любовь»
Как мужчинам не нарваться на обвинения в домогательствах: инструкция для россиян
Полный улет
В ответ на блокировку Telegram россияне вышли на улицы и запустили самолетики
Боевики ИГ назвали Кадырова «Люлей»
Свыше 90 тысяч человек отпразднуют День Победы в Подмосковье
Стали известны подробности инаугурации Путина
Все материалы
Мир
Будет больно
Самые жестокие смертные казни со всего мира
Версию о птице в двигателе упавшего в Сирии Су-30 поставили под сомнение
Израиль заявил о нежелании воевать с Ираном
Российский истребитель потерпел катастрофу в Сирии
«Ударил муж — терпи»
Небритые подмышки, фабрики секса и папа Конфуций: тайная жизнь китаянок
Китай тайно разместил ракетные комплексы на спорных островах
Меркель рассказала о планах ЕС избежать торговой войны с США
Все материалы
Бывший СССР
«Они хотят кинуть народ»
Лидера протеста не пустили во власть. Армения замерла во всеобщей забастовке
Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов
Американская бронемашина M-ATV в транспортном самолетеПриятные партнеры
У нового президента Узбекистана старые друзья: армия США и ее броневики
В Армении сорвали работу парламента
В Белоруссии разоблачили «серьезного агента» иностранной разведки
Киев перечислил варианты решения конфликта в Донбассе
Лидеру армянской оппозиции открыли путь к власти
Все материалы
Экономика
Откройте рты
Россияне боятся говорить о своей зарплате. Это очень плохо
Американцы оценили программу лояльности «Аэрофлота»
Попавший под санкции олигарх захотел лишить россиян импортной газировки
Tesla понесла рекордные убытки
Госдуму поторопят усложнить жизнь российскому бизнесу
Украина присоединилась к США и ввела новые санкции против России
Допетрили
Страны захотели поднять денег на криптовалютах, но что-то пошло не так
Все материалы
Силовые структуры
На ножах
Чеченцы творили беспредел, убивали журналистов и держали в страхе Москву 90-х
«Думал, они просто потушат сигарету»
Он сделал полицейским замечание. Его жестоко избили, но подарили тортик
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Командир ОМОН создал «дачный спецназ» и пошел под суд
Пьяная уборщица взяла в плен намусоривших подростков
Бывшего директора «Гоголь-центра» оставили в СИЗО
«Приморским партизанам» в третий раз вынесли приговор
Все материалы
Наука и техника
Накрылись совком
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Лев Троцкий«Еврей правит вами, русскими христианами»
Почему Троцкий проиграл Сталину
Танки и штыки
Неизвестные снимки: они захватывали Красную площадь каждый год
Названы сроки появления бессмертного человека
Определена самая смертоносная группа крови человека
Пентагон испугался утечки и запретил китайские смартфоны
В США вспомнили о пугающем НАТО российском истребителе
Все материалы
Спорт
«Мы все напились и сделали по-настоящему большую глупость»
Сборная Англии так и не стала чемпионом мира. Зато красиво отмечала победы
Трио из «Ливерпуля» побило рекорд «Реала» в Лиге чемпионов
Иньесте пообещали десятки миллионов евро за переезд в Китай
Определились финалисты Лиги чемпионов
Аршавин испугался скорого завершения карьеры
Американская гимнастка прыгнула с бревна и приземлилась на голову
«Арсенал» захотел тренера помоложе и подешевле
Все материалы
Культура
«Твой эгоизм такому кино может только навредить»
Бенедикт Камбербэтч о «Мстителях» и «Шерлоке», амбициях и позерстве
Всегда холодно, ничего нельзя
Европейцы учат россиян пользоваться квартирами
Беттман навсегда
Страсти постыдные и не очень — в объективе великих фотографов мира
Умерла Ванда Вилкомирская
Назван худший рок-музыкант всех времен
Канье Уэст назвал рабство осознанным выбором чернокожих
Умер первый исполнитель песни «Трус не играет в хоккей»
Все материалы
Интернет и СМИ
От колыбели до могилы
Люди прячут боль, унижение и жестокость мира. Но лицу этого не скрыть
Пресс-секретарь Медведева посоветовала установить VPN и объяснила это троллингом
Скатился, не торт, отписка
Во что превратились главные видеоблогеры России, лишившись славы и денег
Facebook займется онлайн-знакомствами
Вколовший себе самодельную вакцину биохакер пошел отдыхать и умер
Amazon запретила использовать свою сеть для обхода блокировок
Умер создатель зайчика Playboy
Все материалы
Ценности
Грязные боги
Секс-символы эпохи гранжа, героина и интернет-бума
Мэрилин МонроМайские бесстыдницы
Когда и почему женщины в открытую надели брюки
Солдаты советской армии в тропической формеПанама-мама
Забытый головной убор из 1990-х вернулся. И это круто
Китайцы пострадали в драке за одежду грузина
Девушки оденутся в «голые» джинсы
У воссоединения Южной Кореи и КНДР появился свой запах
H&M удовлетворит скромниц
Все материалы
Путешествия
«Да он же нас сейчас изнасилует»
Москвички отправились на край света и выжили
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Юный Палаван
Русские нашли затерянный рай в Азии. Там уже весело
Заботливые стюардессы отправили аллергиков лечиться в туалет
Инвалида в самолете привязали пледом к креслу и попросили заткнуться
Китайского туриста арестовали за вонь
Индейцы расправились с туристом за убийство их шаманки
Все материалы
Из жизни
Веский повод для скуки
Оголенные дамы и горы снега: апрель глазами обычных людей
Индианку попытались вылечить от укуса змеи и похоронили заживо
Ким Чен Ын отпихнул фотографа за попытку снять его жену
Угонщик на Porsche решил протаранить полицейский внедорожник и потерпел фиаско
Имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон связали с Гарри Поттером
Безработная россиянка по ошибке оставила семь тысяч долларов чаевых в шашлычной
Беглая кошка больше недели скрывалась от полиции в аэропорту Нью-Йорка
Все материалы
Криотерапия
Неделя якутских морозов как способ подправить систему жизненных ценностей
Забытый пикап Kia
Kia KCV-4 Mojave – машина, которая почти пошла в серию
Микролитражки для грязи
10 очень маленьких машин, переделанных в брутальные внедорожники
Неизвестные «Ниссаны»
Семь моделей марки, которые можно достать только в Японии
Купеобразный Porsche Cayenne представят до конца года
Brabham представил трековый суперкар за один миллион фунтов стерлингов
Названы цены на все версии Skoda Kodiaq российской сборки
Все материалы
«Мы просто вцепились друг другу в волосы»
Москвичка переехала за город. Деревенские ее возненавидели
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Дайте две
Цены на квартиры в России упали. Но можно сэкономить еще больше
В Крыму запретили строить жилье у моря
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Все материалы