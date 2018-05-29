Киев задумал наказать причастных к строительству Крымского моста

Украина должна начать преследование всех, кто принимал активное участие в строительстве моста через Керченский пролив. С таким заявлением в интервью «Обозревателю» выступил постоянный представитель президента страны в Крыму (приемная находится в Киеве) Борис Бабин.

По его словам, у Киева есть меры воздействия как на российские, так и на украинские фирмы. «Нам неоднократно поступали обращения о том, что украинские компании предоставляли рабочую силу и технику для строительства моста», — рассказал Бабин.

«Есть и множество западных компаний, которые также предоставляли определенные технологии, оборудование, моторы, средства для забивания свай, измерительные приборы и так далее», — добавил чиновник. По его предположениям, Россия поставляла только краску для моста, хотя и в этом он «не уверен».

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28 мая первый заместитель Бабина Изет Гданов заявил, что Украина представила Польше пакет предложений по ужесточению санкций против России. По его словам, Киев предлагает США и ЕС ввести санкции против европейских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Также на Украине надеются на введение Западом ограничительных мер против российских компаний, работающих в Крыму.

Переправа через Керченский пролив открылась 15 мая. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России — 19 километров. Его строительство обошлось федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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