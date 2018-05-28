Украина попросит Запад покарать Россию за Крымский мост

Украина представила Польше пакет предложений по ужесточению санкций против России. Об этом заявил первый заместитель украинского постпреда в Крыму Изет Гданов, сообщил «Укринформ».

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По его словам, Киев предлагает США и ЕС ввести санкции против европейских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

Также на Украине надеются на введение Западом ограничительных мер против российских компаний, работающих в Крыму. «Позиция Польши очень положительная для Украины. Мы будем сотрудничать и дальше, поскольку эти вопросы не решаются одной консультацией, а требуют дальнейшей обработки», — сказал Гданов.

Переправа через Керченский пролив открылась 15 мая. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России — 19 километров. Его строительство обошлось федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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