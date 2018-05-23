В Киеве назвали Крымский мост украинским и поблагодарили Бога за его создание

Крымский мост принадлежит Украине. С таким заявлением в эфире телеканала «112 Украина» выступил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.

«По моему мнению, как гражданина Украины, Крым наш, украинский. Следовательно, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, также украинские. Я бы закрыл дискуссию — если Крым наш, то и Крымский мост наш. И слава богу, что он есть», — заявил он.

22 мая Депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что планирует разрушить мост через Керченский пролив. по его словам, Крымский мост — это «вражеская инфраструктура, которая соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. Конечно, при освобождении Крыма, для дальнейшей деоккупации это — стратегический объект».

Полноценная переправа через Керченский пролив открылась 15 мая 2018 года. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России — 19 километров. Его строительство обошлось федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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