Американские журналисты растолковали призыв взорвать Крымский мост

Редакция американского еженедельника The Washington Examiner, автор которой призвал к взрыву Крымского моста, объяснила свою позицию свободой слова. Материал под названием «Наш ответ на угрозы России против наших журналистов» опубликован на сайте издания.

Авторы материала поясняют, что призыв взорвать Крымский мост был советом журналиста Тома Рогана (Tom Rogan), адресованным жителям Украины. Материал, начинающийся с фразы «Русские сердятся на нас», разъясняет позицию редакции: «Мы чувствуем, что обязаны пояснить все нашим российским читателям».

Далее в статье утверждается, что читатели из России понятия не имеют о правах человека. «Статья Рогана предполагала базовое знакомство с понятиями свободы слова и свободной прессы, и, возможно, он не мог быть полностью уверен, что некоторым из наших читателей в Москве может понадобиться учебник по этим вопросам», — сообщается в материале.

По мнению авторов, американцы вправе выражать любое мнение относительно каждого повода. Возбужденные против них Следственным комитетом России дела в материале названы нападками на свободу самовыражения: «Это потому, что [Владимир] Путин не боится ничего так, как он боится россиян, которые могут думать сами», — заявили они.

Также в материале пересказываются действия Следственного комитета, который обвинил журналиста Рогана в пропаганде терроризма. Это сообщение редакция сопроводила саркастическим замечанием: «О какой пропаганде идет речь, думаем, русским не нужно объяснять».

Представители Следственного комитета усмотрели в статье Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge («Украине нужно взорвать Крымский мост Путина») еженедельника The Washington Examiner признаки призывов к террористической деятельности на территории России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью американцев «безумием» и «уродливым проявлением некачественной журналистики». Силовики возбудили уголовные дела против автора материала и одного из редакторов за пропаганду терроризма (часть 2 статьи 205 УК РФ).

