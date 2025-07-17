Путин разрешил получать внутренние паспорта России гражданам двух республик

Путин разрешил получать внутренние паспорта РФ гражданам Абхазии и Южной Осетии

Президент России Владимир Путин разрешил получать внутренние паспорта Российской Федерации гражданам Абхазии и Южной Осетии, имеющим гражданство РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Установить, что граждане Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, которые приобрели в установленном законодательством Российской Федерации порядке гражданство Российской Федерации и постоянно проживают соответственно в Республике Абхазия, Республике Южная Осетия, вправе обратиться с заявлением о выдаче, в том числе на территории Республики Абхазия или Республики Южная Осетия, паспорта гражданина Российской Федерации», — говорится в соответствующем указе главы государства.

Уточняется, что получить общегражданские российские паспорта граждане Абхазии и Южной Осетии согласно указу могут до 1 августа 2028 года. Порядок выдачи и замены документов будет утвержден правительством РФ.

Ранее вопрос паспортизации граждан Абхазии комментировали в Кремле. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, данный процесс планировалось ускорить, усовершенствовать и облегчить.