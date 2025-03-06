В Кремле заявили об ускоренной выдаче паспортов РФ в одной постсоветской стране

Песков: Процесс выдачи паспортов России в Абхазии будет ускорен

Процесс выдачи паспортов России в Абхазии будет ускорен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Так он ответил на вопрос об изменениях в процессе выдачи российских паспортов гражданам Абхазии. «Вопрос паспортизации (граждан Абхазии - ред.), конечно, очень важен. Этот процесс будет ускорен, усовершенствован, а главное, он будет облегчен», — заявил представитель Кремля. Он также отметил, что этот вопрос является приоритетным для России.

Днем ранее в Кремле президент России Владимир Путин провел встречу с новым президентом Абхазии Бадрой Гунбой и поздравил с победой на выборах. В ответ представитель Сухума заявил, что народ Абхазии ощущает поддержку Москвы.