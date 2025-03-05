В Абхазии заявили о поддержке России в сфере экономических отношений

Президент Гунба: Россия поддерживает Абхазию в экономических отношениях

Россия поддерживает Абхазию в сфере экономических отношений. Об этом заявил президент закавказской республики Бадра Гунба на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку», — заявил он.

По словам Гунбы, Абхазия развивается и выстраивает свои экономические отношения благодаря Москве. Президент Абхазии также отметил, что Россия последовательна в своей поддержке Абхазии.

Ранее во время встречи двух лидеров в Кремле президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с убедительной победой на выборах. «Рад вас видеть и хочу поздравить, конечно, с победой на выборах, 54,7 процента вы набрали при явке 70 процентов — это хороший результат», — заявил он.