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20:18, 5 марта 2025Бывший СССР

В Абхазии заявили о поддержке России в сфере экономических отношений

Президент Гунба: Россия поддерживает Абхазию в экономических отношениях
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Бадра Гунба

Бадра Гунба. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия поддерживает Абхазию в сфере экономических отношений. Об этом заявил президент закавказской республики Бадра Гунба на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку», — заявил он.

По словам Гунбы, Абхазия развивается и выстраивает свои экономические отношения благодаря Москве. Президент Абхазии также отметил, что Россия последовательна в своей поддержке Абхазии.

Ранее во время встречи двух лидеров в Кремле президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с убедительной победой на выборах. «Рад вас видеть и хочу поздравить, конечно, с победой на выборах, 54,7 процента вы набрали при явке 70 процентов — это хороший результат», — заявил он.

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