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19:51, 5 марта 2025Бывший СССР

Путин поздравил нового президента Абхазии с победой

Путин поздравил нового президента Абхазии Гунбу с победой на выборах
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил нового президента Абхазии Бадру Гунбу с победой на выборах. Об этом он заявил в ходе встречи в Москве, передает РИА Новости.

Путин также похвалил его за хороший результат. «Рад вас видеть и хочу поздравить, конечно, с победой на выборах, 54,7 процента вы набрали при явке 70 процентов — это хороший результат», — сказал президент России.

Путин также отметил, что для Гунбы нет ничего нового в новой должности. Глава государства припомнил его опыт работы вице-президентом республики в этом контексте.

Бадра Гунба официально стал новым президентом Абхазии с 3 марта 2025 года. После протестов в республике осенью 2024 года против предыдущего лидера Аслана Бжании, он стал временно исполняющим обязанности главы Абхазии. Во время тех событий, тогда еще вице-премьер Гунба выступал на переговорах от лица властей с представителями оппозиции.

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