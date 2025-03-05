Путин поздравил нового президента Абхазии с победой

Путин поздравил нового президента Абхазии Гунбу с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил нового президента Абхазии Бадру Гунбу с победой на выборах. Об этом он заявил в ходе встречи в Москве, передает РИА Новости.

Путин также похвалил его за хороший результат. «Рад вас видеть и хочу поздравить, конечно, с победой на выборах, 54,7 процента вы набрали при явке 70 процентов — это хороший результат», — сказал президент России.

Путин также отметил, что для Гунбы нет ничего нового в новой должности. Глава государства припомнил его опыт работы вице-президентом республики в этом контексте.

Бадра Гунба официально стал новым президентом Абхазии с 3 марта 2025 года. После протестов в республике осенью 2024 года против предыдущего лидера Аслана Бжании, он стал временно исполняющим обязанности главы Абхазии. Во время тех событий, тогда еще вице-премьер Гунба выступал на переговорах от лица властей с представителями оппозиции.