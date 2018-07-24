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Украинский политик позавидовал России из-за Крымского моста

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Украинский политик и экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко проверил Крымский мост и поделился впечатлениями от поездки на полуостров. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Он заявил, что строительство Крымского моста положительно сказалось на экономике субъекта России и благосостоянии его жителей. Экс-депутат подтвердил, что через мост проходит большой поток транспорта. По его словам, мост построен «качественно, на века, и навсегда». Он предположил, что в случае сотрудничества России с Украиной при строительстве объекта оба народа получили бы колоссальную выгоду.

Журавко раскритиковал «лжеаналитиков Украины», которые предсказывают мосту скорое разрушение, говорят о незаконченности строительства или разубеждают в его существовании. «В украинской власти сидят маргиналы, жулики, лжецы и завидующие черной завистью идиоты. Я же лично завидую белой завистью и радуюсь за вас, крымчане, и за Россию, что такой мегапроект, как Крымский мост, уже работает», — рассказал политик.

13 июля выяснилось, что Украина потеряла в 2018 году как минимум полмиллиарда гривен (около 1,2 миллиарда рублей) в связи с открытием моста через Керченский пролив. Мост ограничивает проходимость судов, что, в свою очередь, снижает экономическую привлекательность Мариупольского и Бердянского портов.

Решение о строительстве Крымского моста было принято в марте 2014 года — сразу после вхождения Крыма в состав России. Строительство началось в феврале 2016 года, и спустя два года, 16 мая, было открыто автомобильное движение. За день до этого президент России Путин проехал по мосту за рулем КамАЗа. Мост длиной в 19 километров признан самым протяженным в России.

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