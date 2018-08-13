Украина задумалась о своем «списке Магнитского»

Министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал о планах создать отдельный санкционный список российских чиновников, якобы виновных в нарушении прав украинцев в России. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на пресс-конференции в информационном агентстве «Укринформ».

На прошлой неделе Украина подала против Москвы иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с якобы нарушением прав осужденных в России украинцев. «Мы будем обращаться, чтоб это дело было определено как приоритетное. Мы будем обращаться к нашим международным партнерам с предложением формировать отдельный санкционный список, аналог "списка Магнитского"», — сказал министр.

По словам Петренко, украинский Минюст впервые подал в ЕСПЧ иск с конкретными именами российских чиновников.

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Украина не первый раз угрожает России санкциями. Министр инфраструктуры страны Владимир Омелян в июле заявил, что в данный момент Киев проводит переговоры с ЕС и США о введении санкций в отношении черноморских портов России из-за якобы блокады Азовского моря и украинских портов.

«Список Магнитского» является перечнем российских чиновников и силовиков, которых Запад считает причастными к смерти аудитора инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. «Закон Магнитского» принят в США в 2012 году. Изначально он подразумевал персональные санкции для людей из списка. Позже под его действие стали попадать все лица, которых американская сторона обвиняет в нарушении прав человека и принципа верховенства права в России.

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