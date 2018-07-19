Киев отказался бояться российских санкций

Введение Россией санкций в отношении украинских физических и юридических лиц является бессмыслицей, а Киев не боится решений Москвы. Об этом в четверг, 19 июля, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает «Гордон».

«Мы не боимся их решений. Мы в любом случае будем жесткими против агрессора. Мы будем больше принимать мер, в том числе на международной арене, чтобы каждый был наказан за свои преступления. А введение санкций против Украины — это просто бессмыслица, которой я не удивляюсь», — сказал он.

По словам Гройсмана, трудно оценить, сколько вреда Россия нанесла Украине — «суверенному, европейскому государству». «Более 10 тысяч убитых, почти 30 тысяч раненых, 1 миллион 700 тысяч принудительных переселенцев из-за того, что их дома заняли боевики, и еще за это они хотят вводить санкции», — перечислил премьер.

«Ничего безнаказанно в этом мире не происходит. Я считаю, что каждый из тех, кто принимает решения о военных приказах, о захватах, об обстрелах и так далее, будет нести ответственность», — добавил он.

19 июля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Белом доме сообщила о разработке правительством России президентского указа о санкциях в отношении физических и юридических лиц Украины, среди которых окажутся крупные бизнесмены и чиновники. Конкретные фамилии определят Минэкономики, Минпромторг и Минфин. Санкции будут подразумевать блокировку активов участников списка в России и запрет на вывод капитала.

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