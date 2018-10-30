Раскрыты подробности санкций против Украины

Правительство России почти закончило подготовку постановления о введении санкций против Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в кабмине.

По данным агентства, ограничительные меры введут против 360 компаний и более 50 физических лиц. Источник агентства пообещал, что в списке окажутся «интересные персоналии, которые станут открытием для украинских граждан».

«В ближайшее время документ будет передан на подпись председателя правительства России, а после подписания опубликован», — рассказал источник.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее анонсировал введение новых ограничений в отношении Украины. Тогда премьер утверждал, что в список попадут сотни украинских граждан, которые «своими действиями причиняли вред России». Санкции заморозят украинские активы на российской территории, также под запретом могут оказаться некоторые украинские товары, которые не попадали в предыдущие санкционные списки.

Новые санкции стали исполнением воли президента России Владимира Путина, который 22 октября распорядился проработать ограничения против Киева.

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