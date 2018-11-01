Кремль объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке

Включение президента Украины Петра Порошенко в санкционные списки России было бы «запредельным шагом», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 1 ноября.

«Традиционно президенты не включаются в санкционные списки», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что контрмеры были введены в надежде на то, что Киев проявит политическую волю к нормализации отношений. «Сейчас пока мы этого не видим», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о применении ограничительных мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В частности, в санкционный список попал Алексей Петрович Порошенко, рожденный 6 марта 1985 года. Эти данные совпадают с ФИО и датой рождения старшего сына президента Украины. Также санкции распространятся на судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной Рады, крупных предпринимателей, чиновников, руководителей органов исполнительной власти.

Санкции предусматривают блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. В пресс-службе кабмина отметили, что они могут быть отменены в случае, если украинские власти откажутся от санкционного давления на Россию.

Проработать новые санкции в качестве ответа на недружественные действия Украины в отношении россиян поручил президент РФ Владимир Путин 22 октября.

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