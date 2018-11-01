В Киеве порадовались российским санкциям и призвали взяться за Путина

Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко в разговоре с РБК признался, что рад попаданию в санкционный список России.

«Вы можете меня поздравить. У меня никогда не было и нет дел с Российской Федерацией, поэтому эти санкции являются в моем отношении жестом скорее символическим, связанным с моей работой по восстановлению территориальной целостности Украины», — сообщил Геращенко.

Он отметил, что для бизнесменов и политиков, имеющих собственность в Крыму и на Донбассе, санкции представляют реальную проблему. Депутат добавил, что Украине стоит вводить новые точечные санкции, «направленные на экономические интересы Путина» и его окружение.

Комментарий относительно российских мер парламентарий оставил и в своем Facebook, указав, что персоналии, попавшие в список, можно разделить на несколько групп.

«1. Те политические и общественные лидеры, которые реально борются с российской агрессией. 2. Те должностные лица, которые обязаны противодействовать по роду своих служебных обязанностей. 3. Украинские бизнесмены, у которых есть собственность в России и на территории оккупированных украинского Крыма и Донбасса и которую хотят тупо отнять. 4. Лица, которые являются агентами России в украинской политике и экономике, и которых таким образом хотят легализовать перед парламентскими выборами», — написал депутат.

Материалы по теме Лица нежелательной ориентации Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику

На свое попадание в санкционный список России отреагировали и другие украинские политики. Так, министр инфраструктуры страны Владимир Омелян рассказал, что рад этому. «Украинцу быть другом РФ — позорно, потому благодарю власти России за то, что включая меня к санкционный список, они признали меня и многих моих коллег из украинского правительства, человеком четкой проукраинской, проевропейской и просто единой нормальной позиции», — цитирует его «Интерфакс».

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в своем Facebook заявил, что никаких активов в России не имеет, а в Сочи ездить не собирается.

«Напугали ежей голым задом», — прокомментировал действия Москвы секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

В четверг, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о применении ограничительных мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В документе фигурируют судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, представители крупного бизнеса, чиновники, руководители органов исполнительной власти и другие представители украинского истеблишмента.

Санкции предусматривают блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. В пресс-службе кабмина отметили, что они могут быть отменены в случае, если украинские власти откажутся от санкционного давления на Россию.

Проработать новые санкции в качестве ответа на недружественные действия Украины в отношении россиян поручил президент РФ Владимир Путин 22 октября.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!