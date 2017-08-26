Moody's повысило кредитный рейтинг Украины на одну ступень

Рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Украины в национальной и иностранной валюте на одну ступень с «Caa3» до «Caa2» (на восемь уровней ниже инвестиционного), а также изменило прогноз по рейтингу со стабильного на позитивный. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте агентства.
В Moody's объяснили повышение возможным положительным эффектом от структурных реформ при условии их продолжения.
Одновременно агентство подтверждает рейтинг приоритетного необеспеченного долга на 3 миллиарда долларов по проданным в декабре 2013 года России облигациям на уровне «Ca». Рейтинг является дефолтным, но при этом допускает возможность возврата в будущем.
Госдолг Украины в апреле 2017 года вырос почти на два миллиарда долларов — до 74,3 миллиарда. По мнению аналитика инвестиционной компании «Алор Брокер» Кирилла Яковенко, Киеву будет крайне трудно расплатиться по обязательствам, опираясь на текущие ресурсы и производительные силы.
В конце июля премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что страна ежегодно тратит на обслуживание долга около 3,8 миллиарда долларов, что составляет примерно 4 процента от национального ВВП.