Бизнес
 

Украина назвала сроки апелляции по долговому спору с Россией

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Здание Высокого суда Лондона
Здание Высокого суда Лондона

Власти Украины намерены подать апелляционную жалобу на решение Высокого суда Лондона по спору с Россией о долге в три миллиарда долларов до 23 июня. Об этом сообщается на сайте Минфина республики.

Ранее срок апелляции по решению, принятому на заседании 26 мая, истекал 9 июня, однако судья Уильям Блэр продлил его на две недели.

В конце марта Высокий суд Лондона сообщил, что дело об украинском долге перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. Тогда же были отвергнуты претензии Украины о политическом характере задолженности. Российский Минфин заявил, что расценивает решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить долг.

Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией. Международный валютный фонд признает его государственным. Кредит на три миллиарда долларов был предоставлен в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович.

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