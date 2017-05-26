Лондонский суд отложил решение по апелляции Украины в долговом споре с Россией

Высокий суд Лондона отложил решение по апелляции Украины в долговом споре с Россией. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает пресс-служба украинского Минфина.

«Суд рассмотрел заявление Украины о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в английском Апелляционном суде, заседание которого состоится не раньше 2018 года», — указывает финансовое ведомство.

Таким образом, судья решит, будет ли разрешено Украине не исполнять свои обязательства перед Россией до того, как дело рассмотрит Апелляционный суд.

«Суду потребовалось дополнительное время на изучение позиций сторон и вынесение решения. Данная ситуация является вполне типичной для подобных случаев. Минфин России ожидает, что окончательное решение будет принято судом в ближайшие недели», — отметили, в свою очередь, в Министерстве финансов РФ.

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Ранее 26 мая Высокий суд Лондона выслушал позиции сторон. Россия потребовала немедленного погашения процентов по долгу в размере 325 миллионов долларов. Представитель Украины заявил, что выплата кредита угрожает экономике страны и сотрудничеству с МВФ.

В конце марта Высокий суд Лондона сообщил, что дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. В тот же день суд отверг претензии Украины о политическом характере задолженности. Тогда же российский Минфин заявил, что расценивает решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить долг.

Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое МВФ признает государственным. Москва предоставила Киеву кредит на три миллиарда долларов в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп еврооблигаций.