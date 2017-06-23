Украина подала в суд Лондона апелляцию по делу о долге перед Россией

Минфин Украины подал апелляцию в суд Лондона по делу о долге в три миллиарда долларов перед Россией. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

«Украина уверена в аргументах и в выигрыше в Апелляционном суде в соответствующий срок», — отмечается в сообщении. Слушания предварительно назначены на вторую половину января 2018 года.

Материалы по теме Подарок Януковича Украину обязали выплатить России три миллиарда долларов

1 июня замглавы российского Минфина Сергей Сторчак сообщил, что проценты по долгу Украины перед Россией начисляются и во время судебных слушаний в Лондоне.

Ранее срок апелляции по решению, принятому на заседании 26 мая, истекал 9 июня, однако судья Уильям Блэр продлил его на две недели.

В марте суд сообщил, что дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке.

Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое Международный валютный фонд признает государственным. Москва предоставила Киеву кредит на три миллиарда долларов в декабре 2013 года. Деньги выделялись через выкуп еврооблигаций.