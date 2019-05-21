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Министр обороны Украины назвал причину отставки

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Степан Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак написал заявление об отставке из уважения к конституционному праву нового президента страны Владимира Зеленского предлагать свою кандидатуру на пост главы оборонного ведомства. Об этом сам Полторак рассказал журналистам, передает УНИАН.

«Я уважаю его конституционное право определяться с министром обороны и подавать предложения Верховной Раде на назначение», — заявил он у здания Администрации президента, куда прибыл для встречи с Зеленским.

Министр добавил, что сделал все возможное, чтобы за пять лет создать в стране сильную армию.

20 мая глава Министерства обороны Украины написал заявление об отставке. Это произошло после того, как Зеленский на инаугурации назвал фамилии представителей власти, которым следует покинуть свой пост. Среди них оказался и Полторак. Однако сам министр пояснил, что о своем решении уйти он сказал Зеленскому за несколько дней до вступления того в должность президента страны.

Степан Полторак занимал должность главы Минобороны Украины с 14 октября 2014 года. Осенью 2018-го был уволен с военной службы, оставшись главой ведомства в гражданском статусе в связи с требованиями стандартов НАТО.

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